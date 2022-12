ஆளவிடுங்கடா சாமி.. சீனாவில் ஓடி ஒளியும் முதியவர்கள்.. கொரோனாவுக்கு நடுவே ஒரே பரபரப்பு.. என்னாச்சு?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: சீனாவில் கொரோனா பரவல் என்பது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வைரஸ் பரவல் உள்ளதால் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் விழிபிதுங்கி உள்ள நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளார். இந்நிலையில் தான் வீடுகளில் இருக்கும் முதியவர்கள் சீனாவின் அரசு அதிகாரிகளை பார்த்துவிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டபடி ஓடி ஒளியும் சம்பவங்கள் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது ஏன்? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் கிளம்பியது. சுமார் 200 நாடுகளுக்கு வேகமாக பரவிய இந்த வைரஸால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். பல லட்சம் பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஊரடங்கால் முடங்கியது. மேலும் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து கொரோனா பாதிப்பு சரிந்த நிலையில் தான் தற்போது சீனா, பிரான்ஸ், தென்கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது.

