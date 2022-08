கம்ப்யூட்டர் மவுஸ், காபி மெஷினில் குரங்கு அம்மை வைரஸ் இருக்கலாம்.. எச்சரிக்கும் ஆய்வு முடிவு!

Washington

வாஷிங்டன்: உலக நாடுகளில் பரவி வரும் குரங்கு அம்மை வைரஸ் கம்ப்யூட்டர் மவுஸ், காபி மெஷின் உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோக பொருட்களிலுன் வழியாகவும் பரவும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கொரோனாவை போல் மிகப்பெரிய அளவில் பரவவில்லை என்றாலும், குரங்கு அம்மை நோயும் உலக நாடுகளில் அமைதியாக பரவிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

மிக தீவிரமாக பரவும் தன்மை இல்லை என்று ஒரு புறம் சொல்லப்பட்டாலும் உலக நாடுகள் முதல் மாநில அரசுகள் வரை அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது.

English summary

The study revealed that the monkeypox virus which is spreading in the countries of the world can also be spread through household appliances including computer mouse and coffee machine.