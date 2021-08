கொரோனா வைரசை நினைவில் வைக்கும் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி: பூஸ்டர் டோஸ் இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகள் காலப்போக்கில் குறைந்து வருகின்றன, என்றபோதிலும், பூஸ்டர்கள் தேவை கிடையாதாம். ஏனென்றால் மனித உடல் பேக்-அப் பிளான் மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கிக் கொள்கிறது என்று, எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசிகளுக்கான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிய பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

இது கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்திதான். இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பெரல்மேன் ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 61 பேரிடம், ஆறு மாதங்களுக்கு எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசி செலுத்தி கண்காணித்து இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளனர்.

தடுப்பூசி போட்டு சுமார் 5 மாதங்களான பிறகு, ஆன்டிபாடிகள் படிப்படியாக குறைவது வழக்கம். எனவேதான் உலக நாடுகள், பூஸ்டர் டோஸ்கள் செலுத்த திட்டமிட்டு வருகின்றன. ஆனால் பூஸ்டர்கள் செலுத்தினால் பிற நாடுகளுக்கு முதல் டோஸ் தடுப்பூசியே முழுமையாக சென்று சேராது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஆதங்கம் தெரிவித்து வருகிறது.

Antibodies against the coronavirus decrease over time, but the immune system has a backup plan that doesn't rely on boosters, according to a study by scientists at the University of Pennsylvania, where technology for mRNA vaccines was developed.