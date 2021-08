'2 டோஸ் போதாதது, பூஸ்டர் டோஸ் தேவை..' WHO எச்சரிக்கையை மீறி..பூஸ்டர் டோஸுக்கு அனுமதியளித்த அமெரிக்கா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், பலவீனமான நோயெதிப்பு சக்தி உடையவர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் போட அனுமதி அளித்து அமெரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை கொரோனா பாதிப்பு ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை எந்த நாட்டினாலும் கொரோனா பாதிப்பை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை.

கொரோனா ஊரடங்கு வைரஸ் பாதிப்பு தற்காலிகமா கட்டுப்படுத்தினாலும், ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதுமே வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிடுகின்றன.

English summary

United States authorized an extra dose of Covid vaccine for people with weakened immune systems. The US is now struggling to thwart the Delta variant.