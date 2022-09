'அணு ஆயுத போர் வெடித்தால் கண்டிஷனர் வேண்டாம் ஷாம்பு பயன்படுத்துங்கள்' - அமெரிக்கா திடீர் அறிவுரை

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ரஷ்யா அணு ஆயுத போருக்கு தயார் என்று கூறிய நிலையில், அணு ஆயுத போர் வெடித்தால் நாம் குளிக்கும்போது கண்டிஷனரை பயன்படுத்தினால் உயிரிழக்க நேரிடும் என்றும் இதனால் ஷாம்பு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமெரிக்கா நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஒரு ஆண்டுக்கு மேல் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. உக்ரைன் நாடை எளிதில் கைப்பற்றி விடலாம் என்ற ரஷ்யாவின் கணக்கை பொய்யாக்கி அந்நாட்டுக்கு கடும் சவால் அளித்து வருகிறது உக்ரைன்.

இந்த நிலையில் உக்ரைன் நாட்டுக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் உதவி வருவதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக ராணுவ தளவாட பொருட்கள் அளித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

While Russia has said it is ready for nuclear war, the US Centers for Disease Control has advised that in the event of a nuclear war, using conditioner in the shower could kill us and we should use shampoo.