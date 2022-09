இது கொஞ்சம் ஓவர்தான்.. சிம்பன்சி குட்டிகளை தூக்கிட்டு போய்.. பணம் கேட்டு மிரட்டிய கடத்தல் கும்பல்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான காங்கோவில் சிம்பன்சி குரங்குகளை கடத்தி வைத்துக்கொண்டு உரிமையாளரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

பணத்திற்காக ஆட்களை பிடித்துச் சென்று விட்டு, பின்னர் உறவினர்களை போனில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு வேண்டியவரை உயிரோடு விட வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்று மிரட்டல் விடுக்கும் சம்பவங்கள் பற்றி அவ்வப்போது கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

பல படங்களில் கூட இதனை மையமாக வைத்து காட்சிகள் அமைகப்பட்டு இருக்கிறது. விஜய் சேதுபதி நடித்த சூது கவ்வும் படத்திலும் இந்த கடத்தல் சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டே படம் நகரும்.

