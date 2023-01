அடேங்கப்பா இவ்வளவு ரேட்டா? உலகிலேயே அதிக விலைக்கு விற்று சாதனை படைத்த திராட்சை பழம்..ஆடிப்போன மக்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஜப்பானில் ஜூசி திராட்சை என்றழைக்கப்படும் ரூபி ரோமன் திராட்சை ரூ. 8 லட்சத்திற்கும் மேல் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஏலத்தில் ரூபி ரோமன் என்ற திராட்சை இவ்வளவு தொகைக்கு ஏலம் போயிருக்கிறது. இது உலகிலேயெ அதிக விலை கொண்ட திராட்சை பழம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.

மனிதனின் உணவுப் பட்டியலில் பழங்களுக்கு கட்டாயம் இடம் உண்டு. சரிவிகித உணவு மற்றும் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் கிடைப்பதற்கு பழங்களை அவசியம் சாப்பிட வேண்டும் என்பது மருத்துவர்களின் பரிந்துரையாக இருக்கும்.

ஆரோக்கியமான உணவின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் பழங்களில் இருக்கும் வைட்டமின்கள் மனிதன் நோய் நொடியின்றி வாழ்வதற்கு மிக அவசியமானவையாகும்.

English summary

Ruby Roman grapes, called juicy grapes in Japan, cost Rs. More than 8 lakhs have been sold. In the last auction held in 2020, the grape called Ruby Roman was auctioned for such an amount. It is also recognized as the most expensive grape in the world and is listed in the Guinness Book of Records.