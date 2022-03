பாகிஸ்தானில் இந்திய ஏவுகணை விழுந்தது ஏன்? அமெரிக்கா கொடுத்த விளக்கத்தை பாருங்க

Washington

வாஷிங்டன்: ‛‛இந்தியாவில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணை பாகிஸ்தானில் தற்செயலாக விழுந்துள்ளது. இதற்கு பின்னணியில் வேறு காரணம் எதுவுமில்லை. இது ஒரு விபத்து தான்'' என அமெரிக்கா கூறியுள்ளது.

ராஜஸ்தானின் சூரத்கர் பகுதியில் இருந்து சூப்பர்சோனிக் ஏவுகணை மார்ச் 9ல் பாகிஸ்தான் நிலப்பரப்பில் தவறுதலாக விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தேசம் ஏற்படவில்லை.

இதற்கு பாகிஸ்தான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. மேலும் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் இது பூதாகரமாக வெடித்தது.

English summary

A missile fired from India has accidentally landed in Pakistan. There is no other reason behind this. This is an accident, says US Spokes person.