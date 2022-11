“ஹை ஸ்பீட்”.. அந்த “பேராபத்து” பூமியை நோக்கி வருது! மைதானத்தைவிட பெருசாம் - நாசா அவசர எச்சரிக்கை

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: பெரிய விளையாட்டு மைதானத்தின் அளவு கொண்ட குறுங்கோள் ஒன்று பூமியின் திசைநோக்கி மணிக்கு 48,168 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வருவதாக நாசா அவசர எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்து இருக்கிறது.

அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையமான நாசா விண்வெளியில் ஏற்படும் மாற்றங்களில் செயற்கைக்கோள்கள், தொலைநோக்கிகள் மூலமாக ஆராய்ந்து பல்வேறு அறிய தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில்தான் தற்போது அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவலை வெளியிட்டு உள்ளது நாசா. விண்ணில் கோள்கள், நட்சத்திரங்கள், விண்கற்களை போன்றே எண்ணிலடங்காத குறுங்கோள்கள் உள்ளன.

தாழ்வு மண்டலம் எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது? அடுத்த 2-3 நாள் என்ன நடக்கும்? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வார்னிங்

English summary

An asteroid the size of a large playground is nearing towards Earth at a speed of 48,168 kilometers per hour, NASA has issued an emergency warning.