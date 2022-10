ஒரு சிலரை மட்டும் கொசு அதிகம் கடிக்குதே.. ஏன் என்று யோசிச்சு இருக்கீங்களா? ஆய்வு சொல்லும் தகவல் இதோ

Washington

வாஷிங்டன்: கொசுக்கள் அனைவரையும் கடிக்காது என்றும்.. ஒருசிலரை மட்டுமே தேடி தேடி சென்று கடிக்கும் என்றும்.. இதற்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்தும் விஞ்ஞானிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

இந்த கொசுத்தொல்லை தாங்க முடியலயே... என்று காமெடி நடிகர் கவுண்டமணி சூரியன் படத்தில் உள்ள ஒரு காமெடியில் ஒல்லிக்குச்சி நரசிம்மனை பார்த்து சொல்வார்.

காமெடி காட்சிக்காக கவுண்டமனி அப்படி சொன்னாலும் உண்மையில் கொசுத்தொல்லை தாங்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளது என்பதில் சந்தேகமும் இல்லை.

Scientists have also explained why mosquitoes do not bite everyone and only seek out and bite a few.