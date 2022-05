இந்தியாவிற்கு இப்போது தேவை வலுவான எதிர்க்கட்சி.. அமெரிக்காவில்.. ரவிசங்கர் குருஜி பேச்சு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ‛‛இந்தியாவுக்கு வலுவான, ஆக்கபூர்வமான எதிர்க்கட்சி தேவை. தற்போதைய எதிர்க்கட்சி மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது'' என வாழும் கலை அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ரவிசங்கர் குருஜி கூறியுள்ளார்.

பெங்களூரில் உள்ள வாழும் கலை அறக்கட்டளையின் நிறுவனராக இருப்பவர் ரவிசங்கர் குருஜி. இவர் அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அமெரிக்காவின் மியாமியில் மனநலம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு தியானத்தின் பங்கு என்ற தலைப்பில் நடந்த மருத்துவர்களின் மாநாட்டில் பேசினார்.

அதன்பிறகு பாஸ்டனுக்குச் சென்றார், அங்கு அவர் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் மனதின் குழப்பம் தொடர்பான விஷயங்களை பேசினார்.

