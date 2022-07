இந்தியாவில் மதரீதியான நிகழ்வுகள் கவலையளிக்கிறது! சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான அமெரிக்க தூதர் கருத்து

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: என் அப்பாவும் இந்தியாவில் இருந்து வந்தவர் தான். இந்தியாவில் மதரீதியான நிகழ்வுகள் கவலையளிக்கிறது. இந்தியாவின் மதிப்புகள் காக்கப்பட வேண்டும் என சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான அமெரிக்க தூதர் ரஷாத் உசேன் கூறினார்.

சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான அமெரிக்க தூதராக ரஷாத் உசேன் உள்ளார். இந்நிலையில் அமெரிக்கா வாஷிங்டனில் சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான மாநாடு நடந்தது.

இந்த மாநாட்டில் நேற்று முன்தினம் சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான அமெரிக்க தூதர் ரஷாத் உசேன் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

“My father is also came from India. Religious violence in India is alarming. India's values must be protected,'' says US Ambassador for International Religious Freedom Rashad Hussain.