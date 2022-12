இது தாங்க அதிர்ஷ்டம்! ஏதேச்சையாக வாங்கிய லாட்டரிக்கு ரூ.8 கோடி.. ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர் ஆன பெண்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: எரிபொருள் நிரப்புவதற்காக வாகனத்தை நிறுத்திய இடத்தில் பெண் ஒருவர் தற்செயலாக லாட்டரி வாங்கியுள்ளார். இதில் அவர் வாங்கிய லாட்டரிக்கு ரூபாய் 8 கோடி பரிசு கிடைத்துள்ளதால் ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர் ஆகியுள்ளார்.

திண்ணையில் கிடந்தவனுக்கு திடுக்கென அடித்தது யோகம் என்று பேச்சு வழக்கு உண்டு.

இந்த சொல் எதற்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையோ.. லாட்டரியில் பரிசு அடிப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பொருந்தும்.

English summary

A woman accidentally bought a lottery ticket. He has become a millionaire in one day as he has won 8 crore rupees for the lottery he bought.