"ஓ! இதற்கு பேர் தான் அதிர்ஷ்டமா".. வேண்டா வெறுப்பாய் வாங்கிய லாட்டரிக்கு ரூ.85 லட்சம் பரிசு!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கரோலினா மாகாணத்தில் வேண்டா வெறுப்பாக வாங்கிய டிக்கெட்டுக்கு ரூ.85 லட்சம் பரிசு கிடைத்துள்ளது. இதை பார்த்ததும் ஒரு நிமிடம் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்தது போல ஆகிவிட்டது. நான் இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்லை என அந்த பெண் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும் என்பதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நடக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவ்வப்போது நிஜ வாழ்விலும் இப்படியெல்லாம் நடந்து விடும் என்பதை சமீப காலமாக வெளியாகும் செய்திகள் நிரூபித்து வருகின்றன.

அதிலும் ஒருசிலர் லாட்டரி பரிசு மூலமாக ஒரே நாளில் கோடிஸ்வரராகி பலரையும் பொறாமையில் ஆழ்த்தி விடுகிறார்கள்.

English summary

In the US, a ticket bought in the state of Carolina has received a prize of Rs 85 lakh. After seeing this, I felt like I had a heart attack for a minute. The woman said that I am still not recovered from the shock.