உஷார்!! ஓமிக்ரான் எல்லா நாட்டிற்கும் பரவும்.. அதற்குள் இதை செய்யணும்.. அமெரிக்க ஆய்வாளர் வார்னிங்

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் உருமாறிய கொரோனா அச்சுறுத்தும் வகையிலும் மிக வேகமாகப் பரவக் கூடியதாக இருப்பதால் அனைவரும் முடிந்தவரை விரைவாக வேக்சின் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என அமெரிக்காவின் தொற்றுநோய் வல்லுநர் ஆண்டனி பவுசி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உலகில் எந்தவொரு நாடும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவில்லை. கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் வைரஸ் பரவலை ஒழிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சில நாடுகள் மட்டுமே தீவிரமாக வேக்சின் பணிகள் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்திருந்தது. இந்தச் சூழலில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் உருமாறிய கொரோனா உலக நாடுகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

