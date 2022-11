புளூ டிக் கட்டணம்.. புற்றீசல் போல உருவெடுத்த போலி கணக்குகள்.. திடீர் பல்டி அடித்த எலான் மஸ்க்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ட்விட்டரில் புளூ டிக் பெற எலான் மஸ்க் 8 டாலர் கட்டணம் விதித்த நிலையில், ஏகப்பட்ட போலி கணக்குகள் உருவெடுத்துள்ளது. இதனால், திடீரென எலான் மஸ்க் தனது முடிவில் இருந்து பின்வாங்கியுள்ளார்.

உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரான எலான் மஸ்க் சமீபத்தில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை முறைப்படி தன்வசப்படுத்தினார்.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்து தனது முழுக் கவனத்தையும் ட்விட்டர் மீதே எலான் மஸ்க் செலுத்தி வருகிறார்.

English summary

With Elon Musk charging $8 to get a blue tick on Twitter, a number of fake accounts have sprung up. As a result, Elon Musk has suddenly backed away from his decision.