"20,000 முறை!" சுற்றி வளைத்துத் தாக்கிய கில்லர் தேனீக்கள்! தாய் கண் முன்னே கோமாவுக்கு சரிந்த மகன்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வித்தியாசமான விலங்கு தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட 20 வயது இளைஞர் ஒருவர் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

காட்டுப் பகுதிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் வேகமாகக் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

மனித- விலங்கு மோதல் என்றால் புலி, யானை போன்ற விலங்குகள் உடனான மோதல் மட்டுமில்லை. மனிதர்களின் அத்துமீறல் நடவடிக்கையால் சிறு சிறு உயிரினங்கள் கூட கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன.

ஆகஸ்ட்டில் ஜிஎஸ்டி மொத்த வருவாய் ரூ.1,43,612 கோடி; தமிழ்நாட்டில் ஜிஎஸ்டி நிலவரம் என்ன தெரியுமா?

English summary

A 20-year-old man in the United States nearly lost his life after getting stung 20,000 times by African killer bees: Killer team attacked by 20,000 times by African killer bees.