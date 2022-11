நண்பரின் நச்சரிப்பால் வாங்கிய லாட்டரி.. ரூ1.2 கோடி பரிசு.. வாங்கிய முதல் லாட்டரியிலேயே கோடீஸ்வரர்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நண்பர்களின் நச்சரிப்பு காரணமாக வேண்டா வெறுப்பாக வாங்கிய லாட்டரிக்கு ரூ.1.22 கோடி பரிசு விழுந்துள்ளதால் அந்த நபர் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் திகைத்து வருகிறார்.

லாட்டரி சீட்டுக்களால் ஒரே நாளில் உலக பிரபலம் அளவுக்கு சிலர் ஆகிவிடுகின்றனர். கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு கொடுக்கும் என்ற ஒரு பேச்சு வழக்கு உண்டு.

அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக லாட்டரி சீட்டில் பரிசடிக்கும் அதிர்ஷ்டசாலிகளை கூட சொல்லலாம்.

English summary

A man in America is overwhelmed with joy as he won a prize of Rs 1.22 crore in a lottery he reluctantly bought due to the nagging of his friends.