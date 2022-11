அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றிய குடியரசுக்கட்சி.. சபாநாயகர் நான்சி பெலோசி பதவி விலகல்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நாடாளுமன்ற கீழ்சபையில் ஆளும் ஜனநாயக கட்சி பெரும்பான்மை இழந்தது. டிரம்பின் குடியரசு கட்சி 218 இடங்களை கைப்பற்றி பெரும்பான்மை பெற்றதாக அமெரிக்க செய்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. குடியரசு கட்சி, பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றிய நிலையில், சபாநாயகர் நான்சி பெலோசி, பிரதிநிதிகள் சபையில் சபாநாயகர் மற்றும் ஜனநாயக கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் உள்ள 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையில் 105 இடங்களில் 35 இடங்களுக்கும் கடந்த 8ஆம் தேதி தேர்தல் நடந்தது.

2024-ம் ஆண்டு நடக்க உள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலில் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகி இருந்தது. அதுமட்டுமின்றி ஜனாதிபதி ஜோ பைடனின் 2 ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு மக்கள் அளிக்கிற சான்றிதழாகவும் இந்த தேர்தல் முடிவு அமையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

In the United States, the ruling Democratic Party lost its majority in the lower house of parliament. US news agencies reported that Trump's Republican Party won 218 seats. With the Republican Party taking over the House of Representatives, Speaker Nancy Pelosi has stepped down as Speaker of the House and Democratic Leader.