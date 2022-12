அமெரிக்காவை அதிர வைத்த நிலநடுக்கம்.. டெக்சாஸில் மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்.. ரிக்டரில் 5.4 ஆக பதிவு..

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் மேற்கு டெக்சாஸ் பகுதி சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் கட்டடங்கள் குலுங்கி பொருட்கள் உருண்டு விழுந்ததால் மக்கள் உயிருக்கு பயந்து அலறியடித்து வெளியே ஓடிவந்தனர். அமெரிக்காவில் எண்ணெய் சார்ந்த தொழில் அதிகமாக டெக்சாஸில் நடக்கும் நிலையில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் ஒன்று டெக்சாஸ். இங்கு எண்ணெய் (சார்) உற்பத்தி தொடர்பான தொழில்கள் பிரதானமாக நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் டெக்சாஸ் வரலாற்றில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஒன்று திடீரென்று ஏற்பட்டுள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A powerful earthquake has hit West Texas in the United States. In this, buildings were shaking and things were falling down, people were running away screaming in fear. The earthquake occurred in Texas, where most of the US oil industry is located. It is recorded as 5.4 on the Richter scale.