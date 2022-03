"கறுப்பு ஆடுகள்.." ரஷ்யாவில் அமெரிக்க உளவாளிகள்! கோபத்தின் உச்சத்திற்கே சென்ற புதின்.. என்ன நடந்தது

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ஆரம்பித்துள்ள போர் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக புதின் புதிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

உக்ரனை மீது ரஷ்யா ஆரம்பித்த போர் 4ஆவது வாரமாக இன்றும் தொடர்கிறது. அந்நாட்டில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தீவிர தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது.

குறிப்பாகத் தலைநகர் கீவ், முக்கிய நகரங்களான கார்கிவ், மரியுபோல் நகரங்கள் மீது உக்ரைன் ராணுவம் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் இரு நாட்டு ராணுவங்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயங்கரம்.. 1000 பேர் தங்கியிருந்த தியேட்டரை குண்டு வீசி தகர்த்து.. அவர்கள் கதி? உக்கிரத்தில் உக்ரைன்

English summary

Vladimir Putin warned he would cleanse Russia of the traitors: Vladimir Putin accuses of few Russians working covertly for the U.S. and its allies.