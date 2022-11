கூண்டோடு ராஜினாமா செய்யும் ஊழியர்கள்: "நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்?" கூலாக பதில் சொல்லும் எலான் மஸ்க்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஊழியர்கள் கடினமாக பணியாற்ற தயராக வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் கிளம்பலாம் என்று எலான் மஸ்க் கூறியதையடுத்து ட்விட்டர் ஊழியர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் ராஜினாமா செய்ய தொடங்கியிருக்கின்றனர். இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள எலான் மஸ்க், சிறந்த ஊழியர்கள் இங்குதான் இருக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

ட்விட்டரை வாங்கியதில் இருந்தே பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எலான் மஸ்க் எடுத்து வருகிறார்.

உலகின் பெரும் மதிப்பு கொண்ட கார் நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் சி இ ஓவாக இருக்கும் எலான் மஸ்க், தற்போது தனது முழு கவனத்தையும் ட்விட்டர் மீதுதான் செலுத்தி வருகிறார்.

Hundreds of Twitter employees have started resigning after Elon Musk told employees to be willing to work hard or leave. Commenting on this, Elon Musk said that the best employees are here.