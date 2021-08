விலங்குகள் மத்தியில் தோன்றும்.. மிக மோசமான உருமாறிய கொரோனா.. பீதியை கிளப்பும் புதிய ஆய்வு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: விலங்குகள் மத்தியில் மீண்டும் ஒரு மோசமான உருமாறிய கொரோனா தோன்றி, அது மீண்டும் மனிதர்களுக்குப் பரவ வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுவதால், வீட்டில் வளர்க்கப்படும் செல்ல பிராணிகளுக்கு வேக்சின் போடுவது குறித்து ஆய்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் மற்ற வைரஸ்களுடன் ஒப்பிடுகையில் புதியதொரு வைரஸ் என்பதால், அது குறித்த ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதிலும் புதிது புதிதாக கொரோனா உருமாறிக் கொண்டே இருக்கும் போது இந்த ஆய்வுகள் முக்கியமானதாக மாறியுள்ளது.

குறிப்பாக மனிதர்களிடம் இருந்து விலங்குகள் மத்தியில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதா என்ற ஆய்வுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

Scientists warn that a new dangerous mutation of Coronavirus might form in animals. And it may jump back to humans.