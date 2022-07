இளம்பெண்ணை காவு வாங்கிய கல்லட்டி! அடுத்தடுத்து பலியான ஐடி பெண்கள்! என்ன நடக்கிறது அந்த பங்களாவில்?

News

உதகை : நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி அருகே தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த பெண் செல்பி எடுக்க முயன்ற போது ஆற்றல் தவறு விழுந்த சம்பவம் பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது தடையை மீறி இளம் பெண்ணை விடுதி நிர்வாகம் சுற்றுலா அழைத்து சென்றதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் விடுதி உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்..

ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியை சேர்ந்த கட்டா வினிதா சவுத்ரி என்பவர், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களுரூவில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் என்ஜினீயராக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னதாக வார விடுமுறையை பொழுதுபோக்குடன் கழிப்பதற்காக மலைப்பிரதேசமாக நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டிக்கு சுற்றுலா செல்ல கட்டா வினிதா சவுத்ரி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் முடிவு செய்தனர்.

அதன்படி நேற்று கட்டா வினிதா சவுத்ரி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 9 பேர் ஊட்டிக்கு வந்த அவர்கள், ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா உள்பட பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை அவர்கள் கண்டு ரசித்ததோடு, கல்லட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதிக்கு சென்று அவர்கள் தங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

A woman IT employee staying at a private hotel near Ooty in Nilgiris district, while trying to take a selfie, fallen into Kallati river. The police have decided to take action against the hotel owner after a complaint has been raised that the hotel management took the young woman on a trip in violation of the ban.