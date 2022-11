தீப திருவிழா காண வரும் பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்..திருவண்ணாமலைக்கு 2700 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீப திருவிழாவை காண திருவண்ணாமலைக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மகாதீபம், பவுர்ணமி நாட்களில் 2700 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அரசு போக்குவரத்துறை அறிவித்துள்ளது. அன்னதானம் விநியோகம் செய்ய விரும்புவோர் நவம்பர் 26 ஆம் தேதிக்குள்ளாக foscos.fssai.gov.inஎன்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது உணவு கட்டுப்பாடு துறை அலுவலகத்தில் விண்ணப்பத்தை பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் மகாதீபத் திருவிழா 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. டிசம்பர் 6 தேதியன்று காலையில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. அன்று மாலை 2,668 அடி உயரமுள்ள மலையில் மகா தீபம் ஏற்றப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் மகா தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை துர்கையம்மன் உற்சவமும், நாளை மறுநாள் பிடாரியம்மன் உற்சவமும், விநாயகர் உற்சவமும் நடைபெறுகிறது.

ஜொலிக்கும் திருவண்ணாமலை..கார்த்திகை தீப விழா எல்லை தெய்வ வழிபாட்டுடன் நாளை தொடக்கம்..27ல் கொடியேற்றம்

