விளக்கே..திருவிளக்கே..திருக்கார்த்திகையில் ஒளிரும் சுடர் விளக்கே..எத்தனை தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கார்த்திகை தீபத்திருவிழா இன்று தமிழகம் எங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது. தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு. நமது வீட்டில் 27 விளக்குகள் ஏற்றுவது ஐதீகம். 27 விளக்குகள் ஏற்றினால் சகல சவுபாக்கியங்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். கார்த்திகை தீபத்திருவிழா நாளில் 27 நட்சத்திரங்களை குறிக்கும் வகையில் நமது வீட்டில் இன்று 27 தீபங்களை ஏற்ற வேண்டும். 27 தீபங்கள் ஏற்ற முடியாதவர்கள் குறைந்தபட்சம் 9 தீபங்களாவது ஏற்ற வேண்டும்.

கார்த்திகை மாதம் முழுதும் தினமும் மாலையில் வீடுகளிலும் ஆலயங்களிலும் விளக்கேற்றி வழிபடுவது, அக்கினியின் வாயிலாக ஆண்டவனுக்கு நாம் செய்யும் பெரும் யாகத்திற்கு நிகரான பலன் தரக்கூடியது. தினமும் விளக்கேற்ற முடியாதவர்கள் துவாதசி, சதுர்த்தசி, பவுர்ணமி ஆகிய மூன்று தினங்களில் மட்டுமாவது கண்டிப்பாக வீட்டின் வெளியிலும் தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.

திருவண்ணாமலையில் மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றிய உடன் அனைவரின் இல்லங்களிலும் தீபங்களை ஏற்றலாம். இன்றைய தினம் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள் நம் இல்லங்களில் மட்டுமல்ல உள்ளங்களிலும் மகாலட்சுமி குடியேறுவாள். செல்வ வளம் பெருகும் நேர்மறை எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும்.

நினைத்தாலே முக்தி தரும் அண்ணாமலையானே! ஆவணி மாத பவுர்ணமி கிரிவலத்திற்கு குவியும் பக்தர்கள்!

English summary

Karthika Deepam Festival is celebrated on Tuesday. Worship by lighting a lamp is special. Loading 27 lights in our house is iconic.Today is Karthigai star so it is a good time to light the lamp in our house above 5.30 pm today.