வானில் நிகழ்ந்த அதிசய சந்திர கிரகணம்..."சூப்பர் ஃப்ளவர் பிளட் மூன்" என அழைக்க காரணங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இன்றைய தினம் முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்துள்ளது. மே மாதத்தின் முழு நிலவு பூமிக்கு அருகில் வருவதால் பெரியதாக தோன்றும். இந்த சந்திர கிரகணம் வசந்த காலத்தில் ஏற்படுவதால் "ஃப்ளவர் ப்ளட் மூன்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக நிகழும்போது, இந்த நிகழ்வை "சூப்பர் ஃப்ளவர் பிளட் மூன்" (Super Flower Blood Moon) என்று அழைக்கின்றனர்.

இன்றைய தினம் இந்திய நேரப்படி காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் 12:20 மணிக்கு முடிவடையும். இந்த சந்திர கிரகணம் வட தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் தெரியும். இருப்பினும், இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் பார்க்க முடியாது என்றாலும் நாசா நேரலையில் யுடுயூப் மூலம் ஒளிபரப்பு செய்து வருகிறது.

ஜோதிடத்தில் சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் ஆகியவை மங்களகரமானதாக கருதப்படுவதில்லை என்பதால், இந்த நேரத்தில் சில வேலைகளைச் செய்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chandra Grahanam 2022: (சந்திர கிரகணம் 2022) Today is a full lunar eclipse. The full moon of May will appear larger as it approaches Earth. This lunar eclipse is also known as the "Flower Blood Moon" because it occurs in the spring. When all of these things happen together, this event is called the "Super Flower Blood Moon".