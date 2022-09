புண்ணியம் தரும் புரட்டாசி..ஏழுமலையானை தரிசிக்க குவிந்த பக்தர்கள்..நாளை 6 மணி நேரம் தரிசனம் ரத்து

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: புரட்டாசி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. நாளை ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடைபெறுவதால் காலை 6 மணி முதல் முற்பகல் 11 மணி வரை பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கான அனுமதி ரத்து செய்யப்பட உள்ளது.

இந்தியாவின் பணக்கார கடவுள் திருமலையில் வாசம் செய்யும் ஸ்ரீனிவாசப்பெருமாள். ஏழுமலையான் என்று பக்தர்களால் அழைக்கப்படும் பெருமாளை புரட்டாசியில் தரிசனம் செய்ய ஏராளமான பக்தர்கள் விரும்புவார்கள்.

திருப்பதிக்கு சென்று வந்தாலே திருப்பம் வந்து விடும் என்ற நம்பிக்கை பலருக்கும் உள்ளது. எனவேதான் பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர்.

தொடங்கியது புரட்டாசி மாதம்.. திருப்பதியில் குவிந்த பக்தர்கள்.. ஐதீகம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா?

Devotees throng Tirumala Tirupati Eyumalayan Temple on the occasion of Purattasi month. Due to Alvar Thirumanjanam being held tomorrow, the permission for devotees to have darshan of Sami from 6 am to 11 am has been cancelled.