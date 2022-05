வீட்டில் தினமும் விளக்கேற்றுகிறீர்களா...தப்பித்தவறி இந்த தவறுகளை மட்டும் செய்து விடாதீர்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நம்முடைய வீட்டில் விளக்கேற்றினால் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் நிச்சயம் கிடைக்கும். அகல் விளக்கில் நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றி பஞ்சு திரி போட்டு தீபம் ஏற்றுவார்கள். சில பொருட்களில் தீபம் ஏற்றினால் வற்றாத செல்வம் பெருகும். இழந்த பொருட்கள் திரும்ப வரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. விளக்கேற்றும் போது சில தவறுகளை செய்தால் காலத்திற்கும் கஷ்டம் வந்து விடும் கவனம் தேவை.

பூஜை அறையில் தீபம் ஏற்றுவது என்பது செல்வத்தை வாரி வழங்கும் மகாலட்சுமியின் ஆசி கிடைக்கும். அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலும் அந்தி மாலையில் பிரதோஷ நேரத்திலும் நம்முடைய வீட்டில் விளக்கு ஏற்றலாம்.

பூஜை ரூமில் இரண்டு விளக்குகள் ஏற்ற வேண்டும். இதே போன்று வாசலில் நிலைப்படி அருகில் இரண்டு விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் இதன் மூலம் வளமான செல்வம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

