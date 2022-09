திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க காத்திருக்க தேவையில்லை..தேவஸ்தானத்தின் சூப்பர் திட்டம் அறிமுகம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் பலமணிநேரம் ஓரே இடத்தில் காத்திருப்பதை தவிர்க்க நேர ஒதுக்கீடு செய்யும் சர்வதரிசன டிக்கெட் வழங்கும் திட்டம் செய்யப்பட உள்ளது. திருப்பதியில் தினமும் 20,000 டிக்கெட் தரப்பட்டு ஒதுக்கீடு செய்த நேரத்தில் திருமலை சென்று 2 மணி நேரத்தில் தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவிலேயே பணக்கார கடவுளாக பக்தர்களால் கொண்டாடப்படுகிறார் திருமலையில் வாசம் செய்யும் ஏழுமலையான். இந்தியா முழுவதிலும் இருந்தும் தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

மாதந்தோறும் 100 கோடிக்கு மேல் உண்டியல் வருமானம் கிடைக்கிறது. முடி காணிக்கை, கோவில் தங்குமிடம், சிறப்பு தரிசனம் மூலமும் பலகோடி கோவிலுக்கு வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Devotees who come to have a darshan of the Elumalaiyan queue will not have to wait in one place for hours. The Devasthanam has also announced that 20,000 tickets are given daily in Tirupati and you can go to Tirumala and have darshan in 2 hours.