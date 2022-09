சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமிக்கு வாழ்த்து சொன்ன நடிகர்...வம்பு இழுக்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமியின் திருமணத்திற்கு அவருடன் நடித்த நடிகர் வாழ்த்துக் கூறியதற்கு நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

வாழ்த்து சொன்னது ஒரு தப்பா??அதற்காக இப்படியா??!! என்று சீரியல் நடிகரின் ரசிகர்கள் வேதனைப்பட்டு வருகிறார்களாம்.

இரண்டாம் திருமணம் செய்த சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமி.. உருக்கமான பதிவு

English summary

After both Ravindran and Mahalakshmi shared the wedding news on their Instagram, small screen actor Ishwar congratulated Ravindran on his wedding. Many netizens who saw it are praising Ishwar.