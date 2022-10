இளையராஜா பாட்டை ரசித்தபடி "கையை விட்டு கார் ஓட்டி சாகசம்” செய்த நடிகர்.. இப்படி செய்யலாமா..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் இருந்து தற்போது வெள்ளி திரையில் கதாநாயகனாகவும் குணச்சித்திர வேடத்திலும் நடித்து வரும் பிரேம்குமார் வெளியிட்ட வீடியோ தான் ரசிகர்களை மிரள வைத்துள்ளதாம்.

நடிகராக இருக்கும் பிரேம்குமார் இளையராஜாவின் பாட்டை ரசித்தபடியே சாலையில் கையை விட்டு கார் ஓட்டி இருக்கிறார்.

தான் செய்த சாகசத்தை யாரும் செய்ய வேண்டாம் என்று இவர் பதிவிட்டு இருந்தாலும் ரசிகர்களின் அறிவுரைகள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Premkumar, who is an actor, is driving his car on the road while enjoying Ilayaraja's song. Although he has posted that no one should do the adventure he did, advice from fans is piling up.