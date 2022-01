புனித் ராஜ்குமாரின் கனவிற்காக.. அமேசான் நிறுவனம் செய்த செயல்.... ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் அவர்களின் சினிமா குறித்த பார்வையும்.. கனவையும்... முன்னெடுத்து செல்லும் பொருட்டு அமேசான் நிறுவனம் செய்துள்ள செயல்.. அனைவரின் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

அதுமட்டுமின்றி இலவசமாக புனித் ராஜ்குமாரின் ஐந்து படங்களை தங்களது ஓடிடி தளத்தில் இலவசமாக அனைவரும் பார்க்கும் வகையில் வெளியிடுவதை அவரது ரசிகர்களும் நெகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று அமேசான் நிறுவனத்திற்கு நன்றி கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The actor Puneet Rajkumar's vision and dream about cinema, The action taken by Amazon in order to move forward, is getting praise from everyone.In addition, the release of five pictures of Puneet Rajkumar for free on their OTT site for free viewing by his fans has been flexible and thanks to Amazon.