மாமனாருக்கு தாதா சாகேப்...மருமகனுக்கு சிறந்த நடிகர் விருது...திரைப்பட விழா சுவாரசியம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: டெல்லியில் நடக்கும் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

நேஷனல் பிலிம் அவார்டு வழங்கும் விருதுகளை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மாமனாரும் மருமகனும் வாங்கியிருப்பது அவருடைய ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

தமிழ்சினிமாவை சேர்ந்தவர்கள் உயரிய விருதுகளை வாங்கிக் கொண்டிருப்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு பெருமையாகத்தான் உள்ளதாம்.

English summary

It has been a happy occasion for fans that father-in-law Rajinikanth and son-in-law Sagittarius have won different awards on the same stage.