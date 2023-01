அப்பாவை கடன் வாங்க விடாமல் டாக்டராகி இன்று விருது பெற்ற அக்கா.. வாழ்த்திய சிவகார்த்திகேயன்

ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வரும் சிவகார்த்திகேயன் அக்காவிற்கு தற்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சிறந்த மருத்துவதற்கான விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடைய சகோதரியின் வெற்றியை குறித்து பாராட்டி சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு ஒன்றே வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஒரு மருத்துவராக இருக்கும் தன்னுடைய அக்கா அப்பாவின் ஆசையை நிறைவேற்றி விட்டார் என்று நெகிழ்ச்சியாக கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வரும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அக்காவிற்கு தற்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சிறந்த மருத்துவதற்கான விருது வழங்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய அக்காவை பாராட்டி சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட பதிவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan posted a post on social media praising his sister's success.She is excited to say that her sister, who is a doctor, has fulfilled her father's wish. Actor Sivakarthikeyan's sister, who is working as a doctor at the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai, has been given an award for the best doctor by the Tamil Nadu government, and many fans are sharing the video posted by Sivakarthikeyan praising his sister.