சீரியலையும் விட்டு வைக்காத விஜய் சேதுபதி..எந்த சீரியலில் தெரியுமா?முக்கியமான நேரத்தில்தான் வருகிறார்

நடிகர் விஜய் சேதுபதி முதல் முறையாக நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியலில் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் பொம்மிக்கு ஒரு நடிகராக உதவி செய்வது போன்று நடித்திருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியல் தற்போது ரசிகர்களை அதிகமாக கவர்ந்திருக்கிறது.

திரைப்படங்களில் பிசியாக நடித்து வரும் விஜய் சேதுபதி தற்போது முதல்முறையாக நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியலில் ஒரு நடிகராக நடிக்கிறார்.

சீரியலையும் விட்டு வைக்காமல் விஜய் சேதுபதி செய்திருக்கும் செயலை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர். சீரியலின் ரசிகர்கள் பாராட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

நினைத்தாலே இனிக்கும் சீரியலில் பொம்மிக்கு அடிபட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் நிலையில் சித்தார்த்துக்கு உதவுவதற்காக விஜய் சேதுபதியே போன் செய்திருப்பதாக புதிய பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

குக் ஆக களமிறங்கும் சிவாங்கி.. வலிமை நடிகரும் இருக்காராம்..குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 குக்குகள் லிஸ்ட்

English summary

The serial Ninaithale inikkum which is being aired on Zee Tamil is currently attracting more fans. Vijay Sethupathi, who is acting as a PC in movies, is now acting as an actor for the first time in the serial Ninaithale inikkum. The fans of the serial are appreciating. Helping Siddharth in a life-threatening situation after being hit by a doll in the heartwarming serial.