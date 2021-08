புது ப்ராஜெக்ட் தொடங்கியாச்சு.. தேதியை சொன்ன கார்த்திக் ராஜ் .. மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : தன்னோட ஆசை மட்டுமல்ல தன்னுடைய ரசிகர்களின் ஆசையும் விரைவில் நிறைவேற போகிறது என மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரசிகர்களிடம் கார்த்திக் ராஜ் பகிர்ந்திருக்கிறார்.

இன்னும் போகும் தூரம் அதிகமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் அதற்கு துவக்க தேதியை தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் சந்தோசமாக கார்த்திக் சொல்லி ரசிகர்களையும் மகிழ்ச்சி அடைய வைத்திருக்கிறார்

இதற்காக தானே நாங்க ஆசைப்பட்டோம். தொடர்ந்து வாரோம் கை கொடுக்க என ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் கார்த்திக்கு வெற்றிதான்.

சத்தியம் டிவிக்குள் புகுந்து கொலைவெறித்தாக்குதல்.. ஆவேசப்பட்ட சீமான்.. ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை

English summary

Sembaruthi actor Karthick Raj is all set to launch his first project with the help of his fans.