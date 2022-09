திருமணத்திற்கு ரெடியான அடுத்த ஜோடி...பாவனியின் திடீர் முடிவுக்கு காரணம் இதுதானா..!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன பாவனி ரெட்டி தற்போது தான் காதலிக்கும் விஷயத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட நேரத்தில் அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

பாவனி ரெட்டிக்கு முதல் திருமணம் நடைபெற்று இருந்தாலும் தற்போது அவருடைய கணவர் உயிரோடு இல்லை. இதனால் இவர் மீண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று இவருடைய பல ரசிகர்கள் இவருக்கு அறிவுரைகளையும் கூறி வந்தனர். இந்த நிலையில் தற்போது அவர்தான் பிக் பாஸ் அமீரை காதலிப்பதாக அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்குப் பிறகு பாவனி ரெட்டி மீண்டும் பிக் பாஸ் ஜோடி டான்ஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்றதும் தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்க இருக்கிறாராம்.

English summary

After the success of the Bigg Boss show Bhavani Reddy once again participated in the Bigg Boss Jodi Dance show and after winning the show, she is about to step into her married life.