தேவதர்ஷினியா இது.. தெறிக்கவிடும் நச் படங்கள்.. ஹீரோயின்களுக்கே டஃப்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இவங்களுக்கு மட்டும் வயசே ஏறாதா என்ற ஏக்கத்துடன் நடிகை தேவதர்ஷினியின் மாடர்ன் உடை போட்டோ ஷூட் வைரலாகி வருகிறது.

இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஸ்பெயின் நாட்டில் பார்சிலோனாவில் எடுக்கப்பட்ட பழைய புகைப்படம் என்ற போதிலும் இது தற்போது வைரலாகி வருகிறது. தேவதர்ஷினி சென்னையை சேர்ந்தவர்.

இவர் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கனவுகள் இலவசம் என்ற சீரியலில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதன் மூலம் அப்படியே மர்மதேசம் சீரியலில் நடித்தார். பின்னர் ரமணி வெர்சஸ் ரமணி பார்ட் 2விலும் ராம்ஜிக்கு ஜோடியாக காமெடியில் அசத்தியிருப்பார்.

போதும் இதோடு நிறுத்திக்கிங்க.. சின்னத்திரை நடிகையின் போட்டோ சூட்டுக்கு 90ஸ் கிட்ஸ்களின் புலம்பல்கள்

English summary

Actress Devadarshini had done a photo shoot at Barelona, Spain in the year 2019, But this photos become trend now. She looks very smart.