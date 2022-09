எதிர்நீச்சல் சீரியல் நடிகை வெளியிட்ட ஒற்றைப் பதிவு...குழப்பத்தில் ரசிகர்களும்,கட்சியினரும்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடித்து வரும் ஹரிப்ரியா தற்போது நடிகர் உதயநிதியை சந்தித்து எடுத்த புகைப்படத்தை தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்.

உதயநிதியை குறித்து ஹரிப்பிரியா இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களை பல்வேறு யூகங்கள் கிளப்ப வைத்துள்ளதாம்.

ஹரிப்பிரியா, உதயநிதி ஸ்டாலின் உடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவிட்டதும் ரசிகர்கள் அரசியல் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Actress Haripriya has posted a picture of herself with Udayanidhi Stalin on Instagram and many fans are raising questions about politics.