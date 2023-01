வலி தாங்க முடியாமல் தவித்த பாண்டியன் ஸ்டோர் ஹேமா.. வெளியான மருத்துவமனை வீடியோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மீனா கேரக்டரில் நடிகை ஹேமா ராஜ்குமார் நடித்து வருகிறார்.

ஹேமா சீரியலில் நடிகையாகவும் அதே நேரத்தில் youtube பிரபலமாகவும் இருந்து வருகிறார். அன்றாடம் இவர் செய்யும் செயல்களை தன்னுடைய youtube பக்கங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தனக்கு திடீரென ஏற்பட்ட வலியின் காரணமாக மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கும் நிலையில் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பற்றி அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.

உடலில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று விடுங்கள் என்று தன்னுடைய பிரச்சனையை கூறி ரசிகர்களுக்கு விழிப்புணர்வு செய்திருக்கிறார்.

English summary

Actress Hema Rajkumar is playing the character of Meena in Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV.Hema is a serial actress and YouTube celebrity at the same time. He has been posting his daily activities on his YouTube pages.In this video, he talked about his experiences when he went to the hospital due to sudden pain.If there is any problem in the body, go to the hospital immediately