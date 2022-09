திருமணம் என்பது.. உங்களுக்கு சரியான நபர் இருந்தால்..!! திருமண நாளில் உருக்கமான பதிவை வெளியிட்ட ராதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய திருமண நாளில் நடிகை ராதா திருமணத்தை பற்றி இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன என்று பலரும் சொல்வார்கள் தற்போது அதற்கு அழகான விளக்கத்தை ராதா கொடுத்துள்ளார் என்று ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

தன்னுடைய திருமண நாளில் ராதா தன்னுடைய கணவர் மற்றும் குழந்தைகளை பற்றி வெளியிட்ட உருக்கமான தகவலுக்கு பலரும் வாழ்த்துக்களை கமெண்ட்களில் பொழிந்து வருகிறார்கள்.

English summary

On her 31st wedding day, actress Radha revealed an interesting tidbit about her marriage."Marriages are made in heaven and if you have the right person you can enjoy heaven on earth too. My other half and our children make heaven complete," she shared her happiness with fans on Instagram.