புடவை கட்டியபடியே.. கையை கீழே ஊன்றி.. வெறித்தன புஷ் அப்.. கம்பேக் நடிகை தாறுமாறு

சென்னை: நடிகை ஸ்ரீயா ரெட்டி மீண்டும் தனது சினிமா பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். திமிரு படத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீயாவின் தற்போதைய லேட்டஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது.

நடிகைகள் மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்கள் பலருக்கும் முன்னுதாரணமாக புடவை கட்டிக்கொண்டு புஷ் அப் எடுத்த ஸ்ரீயா ரெட்டியின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

நடிப்பு இல்லை என்றாலும் தயாரிப்பாளராக கலம் இறங்கி இருக்கும் ஸ்ரீயா தான் எங்கிருந்தாலும் தன்னுடைய வேலையில் கவனமாக இருப்பதாக கூறி இருக்கிறார்.

