பிக் பாஸில் அறிமுகமாகும் ஜீ தமிழ் சீரியல் நடிகை..பலர் பற்றிய உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்து விடும் போல

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் பிக்பாஸ் ஆறாவது சீசனில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் போட்டியாளர்கள் குறித்து தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது.

வழக்கமாக ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஆரம்பிக்கும் முன்பு இப்படித்தான் பல போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்வதாக வதந்திகள் கிளம்பி கொண்டிருப்பது போல இப்போதும் இருக்குமோ என்று சிலர் எதிர்பார்த்து வருகிறார்கள்.

எதிர்பார்த்த போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று ஒரு சில பெயர்களை ரசிகர்கள் உச்சரித்து வருகின்றனர் அதில் ஸ்ரீநிதியின் பெயரும் அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Information is being leaked about the contestants who will be participating in the sixth season of Bigg Boss aired on Vijay TV. Sreenidhi's name is also mentioned in it.