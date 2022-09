நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கணவன் பேசிய வார்த்தை.. மனைவியின் அதிரடி பதில்.. இப்படி சொல்லிவிட்டாரே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் சூப்பர் அப்பா பட்டத்தை வென்ற சீனி ராஜா பேசியதை குறித்து அவருடைய மனைவி மனம் திறந்து இருக்கிறார்.

கணவரின் மனதிற்குள் இவ்வளவு வலி இருக்கும் என்பதை இப்போதாவது புரிந்து கொண்டார் என அவருடைய மனைவி பேசிய வார்த்தைகளில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Neeya Naana shows me the pain in the husband's heart. He also said that he will never do this again. Not only that, I spoke in that program as usual. This is how we both have fun in our house. I spoke like that. He said that he did not expect it to turn out like this.