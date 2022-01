பாவனி இப்படித்தான் போட்டுடைத்த அக்ஷரா...அப்போ பிக்பாஸில் காட்டப்படுவது எல்லாம் பொய்யா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனியின் உண்மையான கேரக்டரை பற்றிய அக்ஷரா வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிகமாக ஒட்டிக் கொள்ளாமல் இருப்பது பாவனியும் அக்ஷராவாக இருந்தாலும் உண்மையில் பாவனியின் குணத்தை பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

ஏன் 20 நாட்களாக வெளியூரில் தலைமறைவு? ராஜேந்திர பாலாஜி ஜாமீன் மீதான விசாரணையில் நீதிபதி சரமாரி கேள்வி

English summary

Bhavani is literally not sticking too much but in fact she has answered the question of the fans about Bhavani’s character.