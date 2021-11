பொருட்களை தூக்கி உடைத்த அக்ஷரா...நொடிப்பொழுதில் தப்பித்த பாவனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பொருட்களை உடைப்பது தற்போது சாதாரணமாகி விட்டது போல.

கோபத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும் அக்ஷராவின் செயலைப் பார்த்து பாவனி பதறி போயிருக்கிறார்.

கரணம் தப்பினால் மரணம் என்று சொல்வார்களே அது இது தானோ என்று பாவனியின் முகத்தைப் பார்த்து ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

Fans have been pouring in at Bhavani who was frightened by the unexpected akshara attack. Thank goodness nothing happened, they are consoling Bhavani.