சுற்றி சுற்றி ஆட்டம் போட்ட அக்ஷரா- வருண்...அசந்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை: டான்ஸ் டாக்கில் அக்ஷரா மற்றும் வருண் டான்ஸை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போயிருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து இவ்வளவு அழகாக ஆட்டத்தை போடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள் உச்சி கொட்டி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே அக்ஷரா மற்றும் வருண் பற்றி பல கிசுகிசுக்கள் வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் போது இவர்களுடைய ஆட்டம் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Not only the fans but also the contestants are enjoying the sight of Akshara and Varun dancing in yesterday's dance matches.