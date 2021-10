இரண்டாவது குழந்தைக்கு அம்மாவாக போகும் ஆலியா மானசா...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜா ராணி சீரியல் புகழ் ஆலியா மானசா, சஞ்சீவ் தம்பதி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கிறது.

இப்படி இருக்கும் ஜோடியை விவாகரத்துச் செய்யப் போறாங்க என்று வதந்தியை கிளப்பி விட்டீர்களே என்று ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

தங்களுடைய காதலுக்கு அடையாளமாக தற்போது இவர்கள் மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாட்டை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

நவம்பர் 1 முதல் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் - அன்பில் மகேஷ் திட்டவட்டம்

English summary

Her husband actor Sanjeev has posted the news on social media that Alya Manasa is going to be a mother to her second child