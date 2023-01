ஆக்சிடென்ட் ஆகி காலில் கட்டோடு இருக்கும் ஆலியா மானசா செய்த செயல்.. கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவில்லையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆலியா மானசாவிருக்கு சமீபத்தில் தான் காலில் அடிபட்டு பெரிய அளவில் கட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது.

கால்களை அசைக்க கூடாது என மருத்துவமனையில் கூறியிருக்கிறார்களாம்.

ஏற்கனவே இரண்டாவது குழந்தை பிறந்ததால் தான் நடித்து வந்த சீரியலில் இருந்து விலகி வந்தார் ஆலியா தற்போது தான் மீண்டும் புது சீரியலில் நடிக்கிறார்.

இந்த நிலையில் சீரியலுக்காக ஆலியா மனச செய்த செயலை அவருடைய கணவர் பாராட்டி ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

actress Alya Manasa recently got hit on her leg and was heavily bandaged. The hospital told her not to move her legs. She had already left the serial she was acting in due to the birth of her second child. Now she is acting again in a new serial. At this stage, her husband praised Alya Manasa's actions for the serial and along with her fans. He is sharing.